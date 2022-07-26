بيسكوف: الوضع حول "سخنوت " يجب ألا ينعكس على كامل العلاقات بين روسيا وإسرائيل

دعا دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى عدم إسقاط الوضع حول وكالة "سخنوت" على كامل العلاقات بين تل أبيب وموسكو.

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وقال بيسكوف بهذا الشان في تصريح للصحفيين: "يجب التعامل مع هذا الوضع بحذر شديد. وبالفعل، هناك أسئلة من وجهة نظر امتثال (سخنوت) للتشريعات الروسية، وليست هناك حاجة لتسييس هذا الوضع وإسقاط هذا الوضع على كامل العلاقات الروسية الإسرائيلية".

وأشار بيسكوف إلى أن جميع المنظمات في الاتحاد الروسي يجب أن تمتثل لقوانين الدولة، وقال في هذا السياق: "في الوقت نفسه، يتوجب الإدراك بأنه يجب على جميع المنظمات أن تمتثل للتشريعات الروسية، وهذا مطلب عام للجميع".

المصدر: تاس