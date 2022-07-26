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موسكو تعلق على قضية الوكالة اليهودية للهجرة وتعلن أسفها لمواقف إسرائيل "غير البناءة"

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موسكو تعلق على قضية الوكالة اليهودية للهجرة وتعلن أسفها لمواقف إسرائيل
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قضية وكالة "سخنوت" لهجرة اليهود يتم النظر فيها الآن على المستوى القانوني.

وأعربت الوزارة عن أسف موسكو من المواقف غير البناءة لإسرائيل والسياسة التي تنتهجها في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك موقف تل أبيب من الوضع في أوكرانيا.

وانتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إسرائيل لدعمها للسلطات الأوكرانية.

يتبع ..

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