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برلماني أوروبي: الاتحاد الأوروبي يتجاهل مواطنيه الراغبين بالسلام

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برلماني أوروبي: الاتحاد الأوروبي يتجاهل مواطنيه الراغبين بالسلام
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قال عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، مايك والاس، إن الاتحاد الأوروبي لا يستمع إلى مواطنيه، حيث يفضل معظمهم السلام على الوقوف ضد روسيا.

وكتب والاس عبر تغريدة في تويتر: "أظهر استطلاع أجراه مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي أن أكثر من 70٪ من مواطني الاتحاد الأوروبي يفضلون السلام بدلا من الاستمرار في محاولة معاقبة روسيا. لماذا لا يزال الاتحاد الأوروبي يرفض الاستماع إلى مواطنيه؟ لماذا لا يزال الاتحاد الأوروبي يدعم الحرب الغبية بالوكالة بين الولايات المتحدة والناتو؟".

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وانتقد والاس مرارا وتكرارا تصرفات حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا. منوها في تصريحاته السابقة بأن "الناتو لا يسعى إلى تعزيز السلام والأمن".

المصدر: RT

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