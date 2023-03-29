بالصور.. 25 ألف مصل يؤدون صلاة التراويح في رحاب المسجد الأقصى

أدى نحو 25 ألف مصل اليوم الأربعاء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ثامن ليالي شهر رمضان، رغم إجراءات قوات الاحتلال.

وبالرغم من العراقيل والحواجز التي وضعها الجيش الإسرائيلي في طريق المصلين، إلا أنهم استطاعوا الوصول للأقصى وأداء الصلاة فيه.

RT

وأعلنت دائرة الأوقاف في القدس أن نحو 25 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

RT

واحتشد عشرات الآلاف من الموطنين في باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث قدموا من مختلف المناطق.

RT

وفي سياق متصل وصف مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، إعلان جماعات يهودية متطرفة اعتزامها إدخال القرابين الحيوانية إلى الأقصى بـ"الخطير جدا".

وأكد أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس ومعها جموع المواطنين سيتصدون لهذه المحاولة، ولن يسمحوا بحدوث ذلك، قائلا إن "هذا ما أكدنا عليه للاحتلال، وطالبناه بلجم مستوطنيه المتطرفين".

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المصدر: RT