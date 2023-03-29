حاخامات يوجهون رسالة لنتنياهو وبن غفير للسماح لهم بذبح القرابين في المسجد الأقصى خلال عيد الفصح

وجه حاخامات يهود رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يطالبون فيها بالسماح لهم بذبح القرابين في المسجد الأقصى خلال عيد الفصح.

ووصف مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، في تصريح لموقع "العربي الجديد"، إعلان جماعات يهودية متطرفة اعتزامها إدخال القرابين الحيوانية إلى الأقصى بـ"الخطير جدا".

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وأكد عمر الكسواني أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس ومعها جموع المواطنين سيتصدون لهذه المحاولة، ولن يسمحوا بحدوث ذلك.

وصرح بأن "هذا ما أكدنا عليه للاحتلال، وطالبناه بلجم مستوطنيه المتطرفين".

وكانت منظمات الهيكل المتطرفة قد نشرت إعلانا من أجل التجمع على أبواب المسجد الأقصى عشية عيد الفصح العبري، مساء الأربعاء 5 أبريل، وطالبت أنصارها بإحضار حيوانات القربان بهدف محاولة ذبحها ليلا داخل المسجد الأقصى.

هذا، وواصل المستوطنون يوم الأربعاء اقتحاماتهم للمسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى، فيما يحشدون ويوجهون دعوات إلى إدخال الحيوانات وذبحها كـ"قرابين" في المسجد الأقصى، وسط تحذيرات من تفجّر الأوضاع نتيجة لذلك.

المصدر: RT + وسائل إعلام