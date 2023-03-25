أقسمت على القرآن.. سورية تصبح أول قاضية محجبة في نيوجيرسي الأمريكية (صور + فيديو)

باتت المحامية الأمريكية من أصل سوري نادية قحف، أول امرأة مسلمة محجبة وتعمل قاضية بالمحكمة العليا في إحدى مقاطعات ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وتولت نادية قحف البالغة من العمر 50 عاما، بشكل رسمي مهامها كأول قاضية محجبة في الولايات المتحدة منتخبة عن ولاية نيوجيرسي من قبل المحكمة العليا، حيث تولت منصبها بعد أن أدت القسم على المصحف الشريف الذي ورثته عن جدتها في دمشق.

وحسب موقع "نورث جيرسي" المحلي أدت قحف اليمين منتصف هذا الأسبوع خلال حفل أقيم في مدينة باترسون.

وستعمل ناديا قاضية في المحكمة العليا في مقاطعة باسيك بعد أن رشحها حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي قبل عام، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وعلى الرغم من أنها ليست أول امرأة مسلمة تعمل كقاضية ولاية ، إلا أنها أول مسلمة ترتدي الحجاب.

وقبل ذلك عملت محامية مختصة في قضايا الأسرة والهجرة في مدينة واين بولاية نيوجيرسي، ورئيسة للمركز الإسلامي في مقاطعة "باسياك".

كذلك عملت مستشارة قانونية في مؤسسة "وفا هاوس"، وهي منظمة غير ربحية مهتمة بقضايا العنف المنزلي والخدمات الاجتماعية.

كذلك شغلت قحف منذ عام 2003 عضوية مجلس إدارة في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية فرع نيو جيرسي، وهي منظمة متخصصة في الدفاع عن الحقوق المدنية.

وانتقلت نادية إلى الولايات المتحدة قادمة من سوريا منذ كانت في الثانية من عمرها.

المصدر: وسائل إعلام