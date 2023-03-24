مرشح للرئاسة التركية يعلن استعداد تركيا للانضمام إلى مشاريع التكامل الأوراسية

أعلن مرشح الرئاسة التركية، زعيم حزب "الوطن" دوغو بيرينجيك عن استعداد تركيا لمشاريع التكامل الأوروبية الآسيوية، نظرا لأنها بالفعل متواجدة بها اقتصاديا.

وكان بيرينجيك قد تقدم في وقت سابق بطلب إلى المجلس الأعلى للانتخابات للترشح لمنصب رئيس تركيا في انتخابات الرئاسة 14 مايو المقبل، حيث يحتاج السياسي إلى جمع 100 ألف توقيع.

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وتابع برينجيك: "إن شعب تركيا ليس فقد مستعدا للدخول في مشاريع التكامل الأوراسية، ولكنه أيضا متواجد في أوراسيا، واليوم تعد تركيا واحدة من الدول الثلاث التي تقود كفاحا مسلحا ضد القوات غير المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية"، وأشار بيرينجيك إلى أن تركيا وسوريا وروسيا تخوض كفاحا مسلحا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تتطور تركيا اقتصاديا في المناخ الأوراسي، وتابع: "إن تركيا دولة أوراسية ليس فقط من حيث الأمن، ولكن أيضا من حيث الاقتصاد والثقافة".

وحزب "الوطن" هو حركة يسارية تلتزم بمواقف الرئيس الأول لتركيا مصطفى كمال أتاتورك، ولها توجه مناهض للغرب والولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر الحزب نفسه الخليفة القانوني لحزب العمال والفلاحين الاشتراكي، الذي تأسس عام 1919. وهو حزب غير ممثل في البرلمان التركي، إلا أنه قوة مؤثرة في البلاد، خاصة في الأقاليم. ويوجد حاليا أكثر من 50 ألف عضو في الحزب.

ويذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي دولي للتكامل الأوراسي، ويعمل منذ عام 2015، ويضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان.

المصدر: نوفوستي