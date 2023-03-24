استطلاع يكشف نسبة الأتراك الذين سيختارون أردوغان في الانتخابات الرئاسية

جاء في استطلاع للرأي العام في تركيا نفذه مركز "أوبتيمار" للدراسات الاجتماعية ونشرته صحيفة Hürriyet، أن أكثر من 47% من الناخبين سيصوتون للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في 14 مايو.

وأشار أكثر من 45 في المائة من الناخبين إلى استعدادهم لمنح أصواتهم لخصمه، مرشح المعارضة الموحد كمال كيليجدار أوغلو.

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وكتب الصحفي عبد القادر سيلفي، في مقالة نشرتها الصحيفة: "تعتبر مؤسسة أوبتيمار، من شركات دراسة الرأي العام التي أتابعها بانتظام. وهي من الشركات التي تنبأت بدقة بالانتخابات الرئاسية لعامي 2014 و 2018 واستفتاء 2017. يحتوي الاستطلاع الذي نفذته أوبتيمار في الفترة من 13 إلى 18 مارس بين 1916 مشاركا، على بيانات مهمة. بالطبع، ستكون استطلاعات الرأي التي ستتم في المرحلة النهائية قبيل الانتخابات أكثر دقة وأهمية لكن هذا الاستطلاع يسلط الضوء على صندوق الاقتراع".

ووفقا للاستطلاع المذكور، سيدور التنافس الرئيسي بين أردوغان وكيليتشدار أوغلو. وتدل نتائج الاستطلاع على أن الرئيس التركي الحالي، سيحصل 47.4 في المائة من الأصوات، وسيحصل خصمه كمال كيليجدار أوغلو، 45.3 في المائة.

ويشار إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، ستجري في 14 مايو المقبل.

المصدر: نوفوستي