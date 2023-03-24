مرشح للرئاسة التركية يعتزم إخراج تركيا من الناتو في حال فوزه

صرح زعيم حزب "الوطن" اليساري التركي، المرشح لانتخابات الرئاسة، دوغو برينجك، بأن تركيا ستنسحب من حلف الناتو في حال فوزه في الانتخابات.

وقال برينجك في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "قرار حزبنا بشأن الانسحاب من الناتو وتبريره أمر مهم جدا. وحسب الاستطلاعات، يعتبر 80% من سكان تركيا الولايات المتحدة تهديدا، ويعتبر 70% روسيا والصين صديقين".

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وأَضاف: "خلال حكمنا ستنسحب تركيا من الناتو بكل تأكيد، لأن الناتو يمثل الخطر الوحيد على تركيا".

يذكر أن برينجك قدم طلبا لتسجيله مرشحا لانتخابات الرئاسة التركية، التي من المقرر أن تجري في 14 مايو القادم. ويتعين عليه جمع 100 ألف توقيع ليتم تسجيله رسميا لخوض الانتخابات.

المصدر: نوفوستي