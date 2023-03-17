المعارضة التركية تؤكد عزمها الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا

أكد مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أونال تشيفيك أوز، أن المعارضة واثقة من المحافظة على علاقات متوازنة مع روسيا إذا وصل مرشحها الرئاسي كمال كيليشدار أوغلو لسدة الحكم.

وفي وقت سابق، قال تشيفيك أوز لوسائل الإعلام إن المعارضة في العلاقات مع روسيا "ستذكر أن تركيا عضو في الناتو".

وقال تشيفيك أوز: "مثلما كانت الحال أثناء الحرب الباردة، عندما حافظت تركيا بصفتها عضوا في الناتو، على علاقات متوازنة مع الاتحاد السوفيتي، لذلك يمكن الآن أن تكون هناك علاقات متوازنة جيدة بين أنقرة وموسكو.. هذا ما كان يدور في خاطري".

وشدد المستشار، "نحن نؤمن بفوزنا في الانتخابات ونثق في أننا (إذا فزنا) سنحافظ على علاقات جيدة مع موسكو".

ويعتبر كمال كيليشدار أوغلو خصم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان والمرشح الوحيد من "حزب الشعب الجمهوري" المعارض في انتخابات 14 مايو.

ولم تكشف نتائج الاستطلاعات قبل الانتخابات حتى الآن عن المرشح المفضل في الانتخابات المقبلة، لكن الخبراء يشيرون إلى أن العملية الانتخابية الحالية ستكون الأصعب بالنسبة للحزب الحاكم على خلفية الزلازل المدمرة التي راح ضحيتها أكثر من 49 ألف شخص، فضلا عن الوضع الاقتصادي المتعثر.

المصدر: نوفوستي