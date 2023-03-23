بوليانسكي: بكين شاركت في صياغة المشروع الروسي للتحقيق في تفجير "السيل الشمالي"

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الصين شاركت في صياغة مشروع القرار الروسي لفتح تحقيق دولي في تفجير أنابيب "السيل الشمالي".

وكتب بوليانسكي في منشور على "تلغرام"، يوم الخميس، أن "الصينيين أصبحوا مشاركين في صياغة النص، وقد تظهر هناك دول أخرى".

وأشار إلى أن موسكو كانت تعمل على صياغة النص خلال شهر، وأزال الخبراء كافة البنود المثيرة للجدل ليكون مقبولا بالنسبة للشركاء الذين لهم موقف بناء.

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وأضاف أن الدول الغربية التي رفضت المشاركة في صياغة القرار، لم تبق أي حجج ضد مشروع القرار إلا الوحيدة التي تتحدث عن عدم ضرورة إجراء التحقيق نظرا لمصداقية المعلومات التي قدمتها الدنمارك والسويد وألمانيا.

ولفت بوليانسكي إلى أنه لدى روسيا "لا يوجد أي أساس للثقة بتلك المعلومات".

يذكر أن التصويت على مشروع القرار الروسي، الذي يتضمن دعوة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتشكيل لجنة للتحقيق في حادث تفجير أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، من المقرر أن يجري يوم 27 مارس.

المصدر: نوفوستي