زوجة نتنياهو توجه رسالة للإسرائيليين والمعارضة

دعت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تحقيق إجماع واسع على ضرورة إصلاح النظام القضائي.

وقالت سارة "يجب ألا نصل إلى إراقة الدماء والعنف والتحريض حتى لو كانت لدينا خلافات في الرأي.. أدعو الجميع إلى الهدوء والعمل معا بإجماع كبير".

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ودعت قادة المعارضة إلى "التنديد بالعنف ضد الشخصيات العامة قبل فوات الأوان.

وصرحت زوجة نتنياهو "آمل أن تتخذ الشرطة الإسرائيلية بمكتب المدعي العام للدولة والمستشار القضائية للحكومة إجراءات كاملة ضد المخالفين القانونين المحرضين والعنيفين".

وأضافت: "في نفس الوقت، أعلم أن هؤلاء الفوضويين المتطرفين لا يمثلون غالبية المواطنين الإسرائيليين المهتمين بالحوار والوحدة والتسوية".

وقالت أيضا إنه "منذ الحصار العنيف الذي تعرضت له في محل الحلاقة في تل أبيب، للأسف، فإن العنف ضد الشخصيات العامة في ازدياد.. واليوم تعرض الوزير آفي ديختر لهجوم عنيف.. وفي الأيام الأخيرة، تم استهداف وزراء آخرين من الليكود مثل نير بركات، كما تم الاعتداء على ميكي زوهار وميري ريغيف".

وأفادت بأنه وفي الأسابيع الماضية، نُشرت تهديدات باغتيال رئيس الوزراء، مشيرة إلى أنها تدين بشدة هذه الهجمات التحريضية التي لا مكان لها بينهم.

المصدر: "i24 news"