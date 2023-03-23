الاتحاد الأوروبي يأمل في أن يتصل شي بزيلينسكي في أقرب وقت

صرح رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الخميس بأن الاتحاد الأوروبي يأمل في أن تعقد محادثة هاتفية بين الزعيم الصيني شي جين بينغ والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أقرب وقت.

وقال روته في تصريحات تم بثها عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، وذلك قبيل انطلاق قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "بالطبع، تابعنا عن كثب الاجتماع بين (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين وشي جين بينغ. ونأمل حقا أن يتصل شي جين بينغ بفلاديمير زيلينسكي في أقرب وقت ممكن. وهذا مهم لأن الصين طرحت خطة للسلام (بشأن أوكرانيا). وفيها عناصر مفيدة وأخرى ليست كذلك".

إقرأ المزيد

وأضاف روته، أن مثل هذا الاتصال بين شي وزيلينسكي سيكون موضع ترحيب في الاتحاد الأوروبي.

وقام الرئيس الصيني بزيارة دولة إلى روسيا في وقت سابق هذا الأسبوع، وكانت أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه لمنصب رئيس الدولة لولاية ثالثة.

واقترحت بكين في فبراير خطتها للسلام التي تتضمن 12 بندا، منها الدعوة لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع الدول، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا. وحسبما قال الرئيس الروسي، فإنه يمكن اتخاذ الكثير من نقاط خطة السلام الصينية أساسا للتسوية، عندما سيكون هناك استعداد لذلك في الغرب وفي كييف.

المصدر: "نوفوستي"