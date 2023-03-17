واشنطن تأمل أن يتواصل شي جين بينغ مع زيلينسكي بعد زيارته المرتقبة لروسيا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي،إن واشنطن تأمل أن يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصالات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد زيارته المرتقبة لروسيا.

وأشار كيربي، يوم الجمعة في إحاطة إعلامية للصحفيين: "أولا، نأمل أن يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ، اتصالا مباشرا مع الرئيس زيلينسكي، لأننا ما زلنا نعتقد أنه من المهم جدا بالنسبة له سماع رأي الجانب الأوكراني".

وأكد كيربي أنه: "يتم العمل على محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على الرغم من أن بايدن يرغب في إجراء مثل هذه المحادثة في المستقبل القريب".

وأضاف كيربي: "في الوقت الحالي، لم يتم تحديد موعد لمثل هذه المحادثة على الرغم من أن الرئيس قال في وقت سابق، إنه مستعد لإجراء اتصالات جديدة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ".

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المصدر: تاس