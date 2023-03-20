بوتين: من الضروري قمع محاولات العدو وعملائه الهادفة لزعزعة مجتمعنا من الداخل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "محاولة هز المجتمع الروسي من الداخل هي أحد الاتجاهات الرئيسية للعدو ضد روسيا".

وأضاف الرئيس بوتين، في اجتماع موسع مع موظفي وزارة الشؤون الداخلية: "من الضروري قمع صارم لأية محاولات من جانب العدو وعملائه على أراضي بلدنا، الهادفة لزعزعة مجتمعنا.. زعزعة مجتمعنا التي هي أحد الاتجاهات الرئيسية للعدو ضد روسيا.. نقرأ ونعاين الوثائق التي حددوا من خلالها مثل هذه المهام لأنفسهم (زعزعة الوضع).. فوزارة الداخلية تواجه مهمات خطيرة للغاية".

ولفت الرئيس بوتين إلى أنه تم إحباط محاولات المتطرفين لزعزعة استقرار الوضع في عام 2022، قائلا: "من بين التغييرات الإيجابية الأخرى، أود أن أشير إلى المزيد من العمل النشط والمنجز لضمان السلامة على الطرقات، وبسط النظام في الشوارع وأماكن الإقامة، وفي وسائل النقل.. وبالطبع تم قمع المحاولات من قبل أنواع مختلفة من المتطرفين لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي"، مستشهدا ببيانات عن المؤشرات المنجزة في عام 2022.

وشدد بوتين على أهمية الحفاظ على وحدة المجتمع: قائلا: "الحفاظ على وحدة المجتمع أمر مهم دائما، ولكن في الظروف الحديثة، تعتبر هذه المهمة ذات أهمية خاصة، وتتم في المقام الأول من خلال زيادة الاحترافية ويجب ألا تسمحوا عند العمل مع الناس لأحد بالتطاول أو الظلم".

المصدر: نوفوستي