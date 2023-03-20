بريطانيا تبدي استعدادها لتجديد تسليح بولندا بعد نقل MiG-29 إلى كييف

قال نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي إن لندن مستعدة لسد الثغرات في تسليح بولندا، والتي ستنشأ بعد إمداد وارسو بطائرات مقاتلة من طراز MiG-29 لأوكرانيا.

وأضاف هيبي، "سنكون إيجابيين للغاية بشأن طلب بولندا لملء الفجوات. لقد فعلنا ذلك بالفعل عندما نقلت وارسو لأول مرة دبابات قتال رئيسية طراز T-72 إلى أوكرانيا، وزودنا بولندا بدبابات تشالنجر -2. وينطبق الشيء نفسه على المقاتلين".

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وأشار إلى أنه حتى الآن، لم ترد أي طلبات حول هذا الموضوع من بولندا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن أوكرانيا ستستقبل أول أربع مقاتلات من طراز ميغ 29 (MiG-29) من وارسو في الأيام المقبلة.

وفي وقت لاحق، أعلنت الحكومة السلوفاكية أيضا أنها قررت نقل مقاتلاتها من طراز MiG-29 إلى أوكرانيا.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي ويؤجج الصراع.

المصدر: نوفوستي