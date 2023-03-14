بولندا قد تسلم أوكرانيا مقاتلات ميغ-29 في غضون أسابيع

أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي أن حكومته قد تسلم أوكرانيا مقاتلات ميغ-29 في غضون الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة.

وكان قادة بولندا قالوا الأسبوع الماضي إن الطائرات لا يمكن إرسالها إلا في إطار تحالف دولي، فيما أعلنت سلوفاكيا استعدادها أيضا لتزويد كييف بالطائرات.

وتستخدم بولندا هذه الطائرات منذ 1989 ولديها 28 منها، كما تستخدم طائرات إف-16 أمريكية الصنع وطائرات المهام المتعددة الكورية الجنوبية إف إيه-50 وطائرات إف-35 الأمريكية.

المصدر: "أ ب"