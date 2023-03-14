 
مباشر

بولندا قد تسلم أوكرانيا مقاتلات ميغ-29 في غضون أسابيع

أخبار العالم

بولندا قد تسلم أوكرانيا مقاتلات ميغ-29 في غضون أسابيع
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uxig

أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي أن حكومته قد تسلم أوكرانيا مقاتلات ميغ-29 في غضون الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة.

وكان قادة بولندا قالوا الأسبوع الماضي إن الطائرات لا يمكن إرسالها إلا في إطار تحالف دولي، فيما أعلنت سلوفاكيا استعدادها أيضا لتزويد كييف بالطائرات.

وتستخدم بولندا هذه الطائرات منذ 1989 ولديها 28 منها، كما تستخدم طائرات إف-16 أمريكية الصنع وطائرات المهام المتعددة الكورية الجنوبية إف إيه-50 وطائرات إف-35 الأمريكية.

المصدر: "أ ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا