نشطاء أمريكيون: سيأتيك الدور يا بيلوسي!
انتقد مستخدمو "تويتر"، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، عقب نشرها تغريدة، أعربت خلالها عن ترحيبها بقرار الاعتقال المحتمل، للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
- إيلون ماسك: اعتقال ترامب سيعيد انتخابه بانتصار ساحق في 2024
- ترامب: تسريب معلومات من مكتب مدعي عام مانهاتن بشأن اعتقالي الثلاثاء
- متحدث باسم ترامب: لا بلاغات رسمية من المدعي العام بحقه حول التهم الموجهة إليه
- بعد تصريحات ترامب.. مدعي عام نيويورك يعد بعدم التسامح مع الترهيب
جاء ذلك عقب نشر بيلوسي تغريدة عبر "تويتر، قالت فيها "لن يتمكن ترامب أن يختبئ من انتهاكاته للقوانين، وعدم احترامه لانتخاباتنا، والتحريض على العنف، وسيقرر النظام القضائي آلية محاسبته".
He cannot hide from his violations of the law, disrespect for our elections and incitements to violence.— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 18, 2023
Rightfully, our legal system will decide how to hold him accountable.
إلا أن مستخدمي "تويتر" لم يشاركوا بيلوسي فرحتها، وانهالت عليها التعليقات الناقدة، وهذا بعض من أبرزها.
كتب أحد المعلقين قائلا: "لا أطيق انتظار اللحظة التي سيتم فيها اعتقال بيلوسي".
وأضاف الثاني: "لن ينجو أحد من العدالة، لا أنت ولا غيرك من الفاسدين، عار عليكم جميعا".
وتساءل آخر عن موعد اعتقال بيلوسي قائلا: "سيدة بيلوسي، ومتى ستتم محاسبتك أنت؟".
وعلق آخر: "سيدة بيلوسي، دعينا نلقي نظرة على شؤونك المالية".
وقال آخر: "لا تفرحي، فأنت التالية".
المصدر: نوفوستي