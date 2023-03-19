نشطاء أمريكيون: سيأتيك الدور يا بيلوسي!

انتقد مستخدمو "تويتر"، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، عقب نشرها تغريدة، أعربت خلالها عن ترحيبها بقرار الاعتقال المحتمل، للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

جاء ذلك عقب نشر بيلوسي تغريدة عبر "تويتر، قالت فيها "لن يتمكن ترامب أن يختبئ من انتهاكاته للقوانين، وعدم احترامه لانتخاباتنا، والتحريض على العنف، وسيقرر النظام القضائي آلية محاسبته".

He cannot hide from his violations of the law, disrespect for our elections and incitements to violence.



Rightfully, our legal system will decide how to hold him accountable. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 18, 2023

إلا أن مستخدمي "تويتر" لم يشاركوا بيلوسي فرحتها، وانهالت عليها التعليقات الناقدة، وهذا بعض من أبرزها.

كتب أحد المعلقين قائلا: "لا أطيق انتظار اللحظة التي سيتم فيها اعتقال بيلوسي".

وأضاف الثاني: "لن ينجو أحد من العدالة، لا أنت ولا غيرك من الفاسدين، عار عليكم جميعا".

وتساءل آخر عن موعد اعتقال بيلوسي قائلا: "سيدة بيلوسي، ومتى ستتم محاسبتك أنت؟".

وعلق آخر: "سيدة بيلوسي، دعينا نلقي نظرة على شؤونك المالية".

وقال آخر: "لا تفرحي، فأنت التالية".

المصدر: نوفوستي