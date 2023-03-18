ترامب داعيا أنصاره للاحتجاج: سيتم اعتقالي الثلاثاء المقبل!

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، أنصاره للاحتجاج، معلنا أنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء القادم.

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وقال ترامب في منشور له على حسابه في منصته الاجتماعية "Truth Social"، إنه يتوقع أن يجري "توقيفه" بسبب مزاعم بدفع أموال لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016، ودعا الأمريكيين إلى التظاهر.

وكتب ترامب: "سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!"، متحدثا عن "تسريب" معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.

وفي وقت سابق، كشف تقرير صادر عن الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي عدم إعلان ترامب، عن هدايا تلقاها من حكومات أجنبية بين عامي 2017 و2020.

ووفقا للتقرير، هناك أكثر من 100 هدية قدمت من مسؤولين أجانب، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بقيمة إجمالية تزيد عن ربع مليون دولار، لم يفصح عنها ترامب وأفراد عائلته المباشرة كما هو مطلوب حسب القانون.

المصدر: RT