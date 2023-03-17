ترامب يعود للنشر في "فيسبوك" و"يوتيوب" لأول مرة منذ تعليق حساباته

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب" لأول مرة منذ تعليق حساباته على المواقع الكبرى للتواصل الاجتماعي في عام 2021، بسبب اقتحام الكابيتول.

وكتب ترامب على "فيسبوك" يوم الجمعة: "لقد عدت!"، مرفقا المنشور بمقطع فيديو لخطابه بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ويبلغ عدد متابعي ترامب على "فيسبوك" أكثر من 34 مليون متابع، وعلى "يوتيوب" 2.6 مليون متابع.

وتم تعليق حسابي ترامب على الموقعين في 6 يناير عام 2021 في أعقاب اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في واشنطن، في اليوم الذي كان من المتوقع أن يتم إقرار نتائج انتخابات الرئاسة عام 2020، التي خسرها ترامب ورفض الاعتراف بخسارته فيها.

وظهر أول منشور على صفحة ترامب على "فيسبوك" بعد شهرين من إعلان الموقع رفع القيود عن حسابه.

وعلى خلفية أحداث يناير 2021 تم تجميد حساب ترامب على "تويتر" أيضا. وأعلن مالك "تويتر" الجديد إيلون ماسك في نوفمبر الماضي رفع القيود عن الحساب، لكن ترامب لم يعد إلى النشر في هذا الموقع بعد، الذي يبلغ عدد متابعيه فيه 87 مليون مستخدم.

المصدر: RT