ترامب: تسريب معلومات من مكتب مدعي عام مانهاتن بشأن اعتقالي الثلاثاء

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيتم توقيفه يوم 21 مارس بناء على مزاعم "قديمة كان قد حلها بشكل كامل"، مبينا أنه علم بذلك من تسريبات معلومات من مكتب مدعي عام مانهاتن.

وكتب ترامب على موقع Truth Social للتواصل الاجتماعي: "تشير التسريبات غير القانونية من <...> مكتب المدعي العام في مانهاتن <...> إلى أنه على الرغم من عدم ثبوت أي جرم، بناءً على اتهامات قديمة وتم حلها تماما من قبل العديد من مدعين عامين آخرين، <...> سيتم اعتقال الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل."

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وقد أشارت وكالة "رويترز" إلى رفض ممثل مكتب المدعي العام التعليق على هذه المعلومات.

يشار إلى أنه في 9 مارس الجاري، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ ترامب قد يواجه اتهامات جنائية فيما يتعلق بدفع أموال مزعومة للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز لالتزامها الصمت بشأن علاقتهما المزعومة.

بدورها، ذكرت "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، قبل شهر من الانتخابات الأمريكية في نوفمبر 2016، أن المحامي السابق لترامب، مايكل كوهين، دفع مبلغ 130 ألف دولار لدانيلز مقابل الحفاظ على سريّة معلومات عن العلاقات الحميمة مع ترامب.. حيث اعترف كوهين أنه دفع لدانيالز من أمواله الخاصة ومن دون علم ترامب.

وبذلك، تم رفع دعوى قضائية ضد ترامب وكوهين، تطالب بإلغاء اتفاق يلزمها بحجب هذه المعلومات، كما تتهمهم دانيلز أيضا بالتشهير بها.

المصدر: تاس