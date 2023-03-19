بعد تصريحات ترامب.. مدعي عام نيويورك يعد بعدم التسامح مع الترهيب

أكد المدعي العام لمقاطعة نيويورك ألفين براغ، الذي يحقق مكتبه مع الرئيس السابق دونالد ترامب، لمرؤوسيه أنه لن يتسامح مع محاولات التخويف وسيجري تحقيقا كاملا.

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ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، أرسل المدعي العام براغ بريدا إلكترونيا إلى مرؤوسيه يؤكد فيه: "نحن لا نتسامح مع محاولات ترهيب أجهزتنا أو التهديدات لسيادة القانون في نيويورك".

وأشار براغ إلى أن "شركاءنا في تطبيق القانون سيضمنون إجراء تحقيق كامل في أي تهديدات محددة أو ذات مصداقية ضد موظفي المدعي العام، واتخاذ تدابير أمنية مناسبة حتى يتمكن جميع موظفينا البالغ عددهم 1600 موظف من العمل بأمان".

وأكد المدعي العام أن مرؤوسيه سيستمرون في تطبيق القانون. وفي رسالته، لم يذكر ترامب بالاسم، لكنه لفت الانتباه إلى "تصريحات عامة بشأن التحقيق" أن مكتبه كان يحقق فيها، بحسب "بوليتيكو".

وقال ترامب في وقت سابق إنه سيعتقل في 21 مارس على خلفية التحقيق الذي يجري من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك.

ودعا أنصاره إلى تنظيم احتجاجات. وقد دعمه نواب يمثلون، الحزب الجمهوري الأمريكي.

ويحقق مكتب المدعي العام في مقاطعة نيويورك في مزاعم التقارير المالية الاحتيالية من قبل منظمة ترامب. ويزعم أنهم مرتبطون بدفع 130 ألف دولار لممثلة إباحية سابقة لصمتها بشأن إقامة علاقة حميمة مع ترامب.

المصدر: تاس