إيلون ماسك: اعتقال ترامب سيعيد انتخابه بانتصار ساحق في 2024

صرح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بأن اعتقال الرئيس السابق دونالد ترامب سيضمن له إعادة انتخابه وانتصارا ساحقا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال ترامب يوم السبت، إنه يتوقع اعتقاله يوم الثلاثاء، داعيا مؤيديه للخروج للاحتجاج على ذلك. وانتقد الرئيس السابق مكتب المدعي العام بمنطقة مانهاتن واصفا إياه بـ "الفاسد والمسيّس للغاية".

وكتب ماسك على "تويتر" معلقا على أنباء احتمال اعتقال الرئيس السابق: "إذا حدث ذلك، فسيعاد انتخاب ترامب بانتصار ساحق".

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة NBC، أن ترامب قد يواجه اتهامات الأسبوع المقبل بزعم دفع أموال للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز مقابل التزام الصمت بشأن علاقتهما المزعومة. وبحسب القناة، بدأت وكالات إنفاذ القانون الاستعدادات لأعمال شغب محتملة في وسط نيويورك، حيث تجري المحاكمة.

ونفى ترامب نفسه العلاقة مع دانيلز وأي أعمال غير قانونية من جانبه، كما رفض الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين.

وأصبحت دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، محط اهتمام الجمهور في عام 2018. وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصدر، أنه قبل فترة وجيزة من ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية، دفع محاميه مايكل كوهين للممثلة 130 ألف دولار كجزء من اتفاق عدم إفشاء عن علاقتها بالرئيس، فيما نفى البيت الأبيض هذه المعلومات.

وفي وقت لاحق، قالت الممثلة الإباحية لوسائل الإعلام إن رجلا مجهولا هددها وطفلها فيما يتعلق بالكشف عن معلومات حول القضية، واتهم ترامب دانيلز بالكذب.

المصدر: نوفوستي