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واشنطن: تعليق موسكو التزامها بمعاهدة "ستارت" "خطأ قانوني"

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واشنطن: تعليق موسكو التزامها بمعاهدة
Globallookpress ARTUR GABDRAHMANOV
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اعتبرت الخارجية الأمريكية أن تعليق موسكو التزامها بمعاهدة "ستارت" للأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية "خطأ من الناحية القانونية"، وعلى روسيا التقيد بالمعاهدة.

وقالت الوزارة: "تعليق المشاركة في معاهدة ستارت الذي أعلنته روسيا خاطئ من الناحية القانونية. لذلك تبقى روسيا ملزمة بالالتزامات بموجب الاتفاقية".

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وأضافت أن الولايات المتحدة مستعدة للقاء روسيا لمعالجة المخاوف، فالأطراف لديها كل ما هو ضروري لإجراء عمليات التفتيش بموجب الاتفاقية.

وتابعت: "المفتشون الروس لديهم التأشيرات اللازمة. لا توجد عقوبات من شأنها أن تمنع روسيا من التمتع الكامل بحقوق التفتيش".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها "ستارت -3".

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه يجب على الغرب الجماعي أن يغير منهجه تجاه المخاوف الأمنية لروسيا حتى تستأنف موسكو مشاركتها في معاهدة "ستارت".

المصدر: نوفوستي

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