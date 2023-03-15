باتروشيف: سنسعى للحصول على حطام المسيرة الأمريكية

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، بأن موسكو ستسعى للحصول على حطام المسيرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود، قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وأضاف باتروشيف، في مقابلة مع برنامج "موسكو الكرملين بوتين"، تعليقا على سقوط المسيرة الأمريكية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، "ليس ليدي فكرة عما إذا كنا سنتمكن من الحصول على بقايا حطام المسيرة الأمريكية، أم لا، ولكنني أدرك حاجتنا للقيام بذلك، ولا بد أن نفعل، وأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك".

وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، تعليقا على حادث سقوط المسيرة الأمريكية، قرب شبه جزيرة القرم، بأن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، سيئة للغاية وفي أدنى مستوياتها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، سقوط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9، كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود، وأنها سقطت وتحطمت من تلقاء نفسها.

وأضافت الوزارة، في بيانها أنه في صباح 14 من مارس، تم رصد مسيرة أمريكية MQ-9 أمريكية متجهة نحو أجواء شبه جزيرة القرم الروسية، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها، إلا أنهما لم تسقطاها.

ومن جانبه، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن واشنطن تحاول منع وقوع المسيرة الأمريكية التي تحطمت في البحر الأسود، قبالة سواحل شبه جزيرة القرم في الأيدي الخطأ.

وتصر السلطات الأمريكية على أن المسيرة سقطت عقب اصطدامها بطائرة روسية من طراز Su-27.

المصدر: نوفوستي