"نيوزويك": الولايات المتحدة تخشى حصول روسيا على تكنولوجيا المسيرات الأمريكية

أفادت صحيفة Newsweek، بأن الولايات المتحدة، تخشى حصول روسيا على المسيرات الأمريكية، عقب تحطم إحداها في البحر الأسود، بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأعرب الجنرال الأمريكي المتقاعد في الجيش الأمريكي، ألكسندر فيندمان، للصحيفة، عن خشيته من حصول روسيا على التكنولوجيا المستخدمة في المسيرات الأمريكية، في حال قامت باستخراج المسيرة الأمريكية من طراز MQ-9، التي تحطمت في مياه البحر الأسود، قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وأضاف فيندمان، أن روسيا حصلت على فرصة ذهبية لاكتشاف التكنولوجيا الأمريكية، المستخدمة في المسيرات، والاستفادة منها، وأن هذا الأمر يثير قلقه.

ومن جانبه، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن واشنطن تحاول منع وقوع المسيرة الأمريكية التي تحطمت في البحر الأسود، قبالة سواحل شبه جزيرة القرم في الأيدي الخطأ.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، سقوط مسيّرة أمريكية من طراز MQ-9 ، كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود، وأنها سقطت وتحطمت من تلقاء نفسها.

وأضافت الوزارة، في بيانها أنه في صباح 14 من مارس، تم رصد مسيرة أمريكية MQ-9 أمريكية متجهة نحو أجواء شبه جزيرة القرم الروسية، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها، إلا أنهما لم تسقطاها.

المصدر: نوفوستي