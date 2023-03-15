قناة "CBS" تصمم فيديو من وحي الخيال يحاكي "إسقاط" المسيرة الأمريكية "MQ-9" في البحر الأسود

نشرت قناة "CBS" الأمريكية فيديو قالت إنه يحاكي عملية "إسقاط" مسيرة استطلاع ضاربة أمريكية من طراز "MQ-9" في البحر الأسود.

وفي تعليقها على هذه الرسومات قالت القناة إن مقاتلين روسيتين اقتربتا من "مسيرة غير مسلحة" 19 مرة، وصبتا عليها الوقود، مضيفة أن إحدى المقاتلتين اصطدمت بالمسيرة، الأمر الذي أدى إلى تحطم الأخيرة.

وعبرت القناة عن دهشتها من هذا الحادث، مذكرة أن مثل هذه الحوادث لم تقع سابقا.

وأعلنت القيادة الأمريكية في أوروبا، الثلاثاء، أن مقاتلة روسية من طراز "سو-27" اصطدمت فوق البحر الأسود بمسيرة أمريكية من طراز "MQ-9"، الأمر الذي أدى إلى تحطم الأخيرة في المياه الدولية. وزعم أنه قبل الحادث بوقت قصير قامت المقاتلة الروسية بمناورات "غير آمنة".

من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية في 14 مارس الجاري إن مسيرة من طراز "MQ-9" مزودة بأجهزة الإرسال والاستقبال انتهكت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي فوق البحر الأسود. وأضافت أن المسيرة كانت تتجه نحو الحدود الروسية، مما دفع الجانب الروسي إلى إرسال مقاتلات لتحديد هوية المسيرة.

وأوضحت أن المسيرة نفذت مناورة مفاجئة أفقدتها التوازن والارتفاع وسقطت في الماء، مشددة على أن المقاتلات الروسية لم تلمس المسيرة ولم تستخدم أسلحة ضدها وعادت بسلام إلى المطار.

واتهم السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن مسيراتها تقوم بجمع البيانات الاستخباراتية والتي تستخدمها كييف لاحقا لضرب القوات الروسية والأراضي الروسية.

يذكر أن المسيرة الأمريكية من طراز "MQ-9" هي طائرة استطلاع ضاربة بدون طيار مزودة بمحرك توربيني يسمح لها بالوصول إلى سرعة تزيد عن 400 كيلومتر في الساعة. وتبلغ مدة الرحلة القصوى للمسيرة 24 ساعة. وتعد المسيرة قادرة على حمل صواريخ جو-أرض وجو-جو وقنابل موجهة بالليزر.

المصدر: تاس+نوفوستي