رغم نفي روسيا إسقاطها.. الجيش الأمريكي يروج لرواية جديدة حول سقوط المسيرة الأمريكية في البحر الأسود

أفاد الجيش الأمريكي بأن إحدى الطائرات الروسية تعمدت التحليق أمام المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود، وألقت عليها الوقود عدة مرات، قبل أن تصطدم بها، ما دفع الأمريكيين إلى إسقاطها.

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وقال بيان صادر عن القيادة الأمريكية في أوروبا إن الطائرة المسيرة وطائرتين روسيتين من طراز Su-27 كانتا تحلقان فوق المياه الدولية فوق البحر الأسود يوم الثلاثاء، عندما حلقت إحدى الطائرات الروسية عمدا أمام الطائرة وألقت الوقود عليها عدة مرات، ثم اصطدمت الطائرة بمروحة الطائرة بدون طيار، مما دفع القوات الأمريكية إلى إسقاط الطائرة MQ-9 في المياه الدولية.

السكرتير الصحفي للبنتاغون العميد في سلاح الجو. الجنرال باتريك س. رايدر قال إن المقاتلة الروسية اصطدمت بالطائرة MQ-9. وقال رايدر إن الطائرة الروسية تعرضت على الأرجح لأضرار لكنها تمكنت من الهبوط فيما اضطرت الولايات المتحدة إلى تدمير الطائرة بدون طيار عن عمد. ورفض رايدر تقديم تفاصيل عن حمولة MQ-9، بما في ذلك ما إذا كانت مسلحة أم لا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت سقوط مسيّرة أمريكية MQ-9 كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود وتحطمها بعد فقدانها ارتفاعها، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها ولم تسقطاها.

المصدر: سي إن إن