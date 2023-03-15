الكرملين يعلق على حادث سقوط المسيرة الأمريكية

أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على حادث سقوط المسيرة الأمريكية، قرب شبه جزيرة القرم، بأن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، سيئة للغاية وفي أدنى مستوياتها.

وأضاف بيسكوف، أن "الكرملين ليس لديه ما يضيفه على بيان وزارة الدفاع الروسية، حول المسيرة الأمريكيةـ لشموليته، أما بالنسبة للعلاقات الثنائية، فنحن نعلم أنها في أدنى مستوياتها، وفي حالة يرثى لها".

وأكد بيسكوف، أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحادثة المسيرة الأمريكية، نافيا جود أية اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة، بهذا الصدد.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين، عما إذا تم إبلاغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحادثة المسيرة الأمريكية، وعما إذا كان هنالك اتصال بين الإدارة الروسية والأمريكية بهذا الصدد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، سقوط مسيّرة أمريكية من طراز MQ-9 ، كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود، وأنها سقطت وتحطمت من تلقاء نفسها.

وأضافت الوزارة، في بيانها أنه في صباح 14 من مارس، تم رصد مسيرة أمريكية MQ-9 أمريكية متجهة نحو أجواء شبه جزيرة القرم الروسية، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها، إلا أنهما لم تسقطاها.

ومن جانبه، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن واشنطن تحاول منع وقوع المسيرة الأمريكية التي تحطمت في البحر الأسود، قبالة سواحل شبه جزيرة القرم في الأيدي الخطأ.

المصدر: نوفوستي