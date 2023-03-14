السفير الروسي بواشنطن: تحليق المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود خطوة استفزازية

صرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بأن تحليق طائرة MQ-9 الأمريكية المسيّرة التي سقطت في البحر الأسود، خطوة استفزازية.

وأشار السفير في حديث لوكالة "تاس"، يوم الثلاثاء، إلى أن الطائرة "كانت تنفذ التحليق مع أجهزة إرسال إشارات غير عاملة، ودخلت منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف: "حذرنا لجميع بهذا الشأن. وأعتقد أن هذا استفزاز حقيقي. وهذا كان يحرضنا على أعمال معينة ليكون من الممكن اتهام روسيا والعسكريين الروس بعدم المهنية".

وذكر أنه تحدث أثناء استدعائه إلى الخارجية الأمريكية مع مساعدة وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا كارين دونفريد، التي أعربت عن قلق واشنطن بشأن الحادث وقدمت الاحتجاج بشأن ما وصفته بـ "الأعمال غير المهنية للجانب الروسي".

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وأشار السفير إلى أن "الطيارين الروس عملوا بشكل مهني للغاية، ولم يكن هناك أي صدام ولم تستخدم مقاتلاتنا السلاح".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن الطائرة المسيرة تحطمت بعد "اعتراض غير مهني لها" من قبل مقاتلة روسية فوق البحر الأسود، واستدعت واشنطن السفير الروسي على خلفية الحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الأمريكية تحطمت نتيجة مناورة حادة أدت لفقدانها ارتفاعها وسقوطها، وأن المقاتلتين الروسيتين اللتين حلقتا لاعتراضها لم تطلقا النار عليها، ولم تصطدم أي منهما بها.

المصدر: تاس