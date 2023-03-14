اغتالت سليماني وقياديا في "القاعدة".. أبرز مهام مسيّرة MQ-9 Reaper الأمريكية

حلّقت طائرة MQ-9 الأمريكية المسيرة ذائعة الصيت أول مرة سنة 2001، لكنها استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام بسقوطها في البحر الأسود اليوم، "بعد صدم مقاتلة روسية لها" حسب زعم البنتاغون.

وتم استخدام MQ-9 Reaper بنجاح من قبل الأمريكيين لتنفيذ ضربات دقيقة. حيث أنه في عام 2010 في أفغانستان، وقُتل مصطفى أبو اليزيد القيادي المصري في تنظيم "القاعدة" الإرهابي، بضربة من مثل هذه الطائرة.

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وكان أعلى نجاح لاستخدامها القتالي هو اغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري، قاسم ‏سليماني، بصاروخ عالي الدقة في أوائل عام 2020 في العراق.

وصرحت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا في وقت سابق من اليوم "صدم مقاتلة روسية "سو-27" طائرة أمريكية بدون طيار MQ-9 خلال اعتراضها فوق البحر الأسود"، مما أدى إلى تحطم المسيّرة الأمريكية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، سقوط مسيّرة أمريكية من طراز MQ-9 Reaper كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود وتحطمها بعد فقدانها ارتفاعها، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها ولم تسقطاها.

المصدر: rg.ru