بولندا تكشف عن مخطط مشترك لإمداد أوكرانيا بمقاتلات MiG-29

أفاد المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر ميولر، بنية العديد من الدول إمداد أوكرانيا بمقاتلات MiG-29.

جاء تصريح ميولير، ردا على سؤال أحد الصحفيين، حول تسليم أوكرانيا بمقاتلات MiG-29، التي أعلن عنها وزير الدفاع ماريوش بلاشتشاك، أمس الثلاثاء.

وأضاف ميولير، أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن بولندا تمتلك قائمة بأسماء الدول التي ستمد أوكرانيا بمقاتلات MiG-29، إلا أنها لن تعلن عن أسمائها.

وقال: "بالرغم من امتلاكنا قائمة بأسلماء الدول التي ستمد أوكرانيا بمقاتلات MiG-29، إلا أن الإعلان عن ذلك نيابة عنها ليس من صلاحياتي، وستقوم كل دولة بالإعلان عن إمداد لأوكرانيا بالمقاتلات وفقا لإجراءاتها وبروتوكولاتها الخاصة".

وأشار ميولير، إلى أن بولندا على استعداد لاتخاذ قرار إمداد أوكرانيا بالمقاتلات، في حال كانت ضمن مجموعة من الدول، وليس على انفراد.

وصرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أمس الثلاثاء، بأن بولندا ستمد أوكرانيا بمقاتلاتها الحربية الخاصة من طراز MiG-29، خلال الأربعة - 6 المقبلة، إلا أنه لم يحدد عدد الطائرات التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وفي 17 فبراير، أعلن مورافيتسكي، أن وارسو مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات "ميغ – 29" المقاتلة، ولكن فقط في تحالف مع دول "الناتو" الأخرى.

ومن جانبه صرح الرئيس البولندي أندريه دودا، في وقت سابق، بأن وارسو مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات من طراز "ميغ -29" المقاتلة في ترسانتها.

المصدر: نوفوستي