أفاد الخبير العسكري، أندريه ماروتشكو، بأن القوات الأوكرانية استلمت شحنة مساعدات غربية كبيرة في مدينة كونستانتينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك، والخاضعة حاليا لسلطة كييف.

وأشار ماروتشكو، وهو مقدم متقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إلى أنه تم إرسال جزء من هذه الشحنة على الفور إلى تشاسوفي يار التابعة لمنطقة أرتيموفسك.

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وأضاف الضابط المتقاعد: "تم تسجيل وصول عشر شاحنات أوروبية بحجم 96 مترا مكعبا، إلى إحدى قواعد التوزيع العسكرية الأوكرانية في كونستانتينوفكا. يبقى مصدر الشحنة مجهولا، لكن جميع الشاحنات تحمل لوحات بولندية".

وشدد ماروشكو على أن مجموعات الاستطلاع الروسية تعلم بشكل جزئي ما تضمه هذه الشحنة.

وقال: "تتضمن الشحنة أجهزة كشف وبوصلات، وأجهزة تحديد المدى بالليزر، وطائرات بدون طيار وملابس عسكرية، ووسائط حماية وسترات واقية، ووسائل اتصال بما في ذلك Starlink، وبطاريات شحن كهربائي، وأسلحة مضادة للدرونات".

تقع مدينة تشاسوفي يار شمال جمهورية دونيتسك الشعبية، على بعد حوالي 11 كلم غرب أرتيموفسك و 25 كلم جنوب كراماتورسك. تؤكد القيادة العسكرية الروسية في المنطقة أن السيطرة على هذه المدينة تعتبر مهمة تكتيكية حيوية، لأن ذلك سيحمي الأجنحة الجنوبية للوحدات المتقدمة في اتجاه أرتيموفسك.

المصدر: تاس