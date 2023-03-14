بولندا تعتزم إمداد أوكرانيا بمقاتلات MiG-29 خلال الأسابيع المقبلة

أعلنت بولندا، أنها ستمد أوكرانيا بطائرات حربية من طراز MiG-29، خلال فترة تتراوح ما بين 4 – 6 أسابيع.

وصرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم، بأن بولندا ستمد أوكرانيا بمقاتلاتها الحربية الخاصة من طراز MiG-29، خلال الأربعة - 6 المقبلة، إلا أنه لم يحدد عدد الطائرات التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وفي 17 فبراير، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، أن وارسو مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات "ميغ – 29" المقاتلة، ولكن فقط في تحالف مع دول "الناتو" الأخرى.

ومن جانبه صرح الرئيس البولندي أندريه دودا، في وقت سابق، بأن وارسو مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات من طراز "ميغ -29" المقاتلة في ترسانتها.

وقال دودا: "نحن على استعداد لنقل طائرات ميغ -29 المتبقية في بولندا، والتي تعمل في حالة جيدة وهي في الخدمة مع قواتنا الجوية، لكييف وأنا متأكد من أن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على استخدامها، لأنها تمتلك حاليا طيارين يمكنهم قيادة هذه الطائرات".

وفي سياق متصل، أفاد المقدم المتقاعد في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، بأن القوات الأوكرانية استلمت شحنة مساعدات غربية كبيرة في مدينة كونستانتينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك، والخاضعة حاليا لسلطة كييف.

ومن جهتها وصفت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، بـ "اللعب بالنار"، والتحريض الذي يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

المصدر: نوفوستي+ RT