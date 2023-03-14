الخارجية الروسية: تمديد العمل بصفقة الحبوب وتأكيد طبيعتها كحزمة اتفاقات

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الثلاثاء، تمديد العمل بصفقة الحبوب،وتأكيد طبيعتها كحزمة اتفاقات.

وشدد غروشكو، على أن موسكو ستسعى، لضمان الوفاء بجميع التزاماتها بموجب صفقة الحبوب، وإزالة جميع العقبات أمام توريد المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية، مشيرا على أن المفاوضات لا تزال جارية.

وأفاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، في وقت سابق، بترحيب موسكو، بفكرة تمديد العمل بصفقة الحبوب، التي سينتهي العمل بها في الـ 18 من مارس الجاري، مدة 60 يوما إضافيا، فقط.

ونوه فيرشينين، بأن روسيا ستعتمد في قراراتها، عقب تمديد العمل بصفقة الحبوب، على مدى فعالية تنفيذ الجزء الخاص بتصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وفي ذات اليوم، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أن الأمم المتحدة تواصل الدعوة لتنفيذ صفقة الحبوب، وتنفيذ الجزء المتعلق بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

وفي ذات السياق، أفادت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، بأن الدول الغربية تعمل على تخريب صفقة الحبوب، من خلال تنفيذ جزء واحد من بنود الاتفاقية، وهو الجزء المتعلق بصادرات المنتجات الغذائية الأوكرانية فقط.

وتنص بنود صفقة الحبوب التي تم توقيعها بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في الـ 22 من يوليو 2022، على نقل الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة الأوكرانية من 3 موانئ أوكرانية بما فيها أوديسا عبر البحر الأسود، وإلغاء العقوبات المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.

المصدر: RT + إزفيستيا