واشنطن: ندعم جهود غوتيريش بالسعي لتدفق الحبوب الروسية والأوكرانية إلى الأسواق العالمية

صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، بأن واشنطن تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهادفة إلى ضمان تدفق الحبوب الأوكرانية والروسية للأسواق العالمية.

وأشار برايس إلى أن "مبادرة حبوب البحر الأسود هي آلية حيوية" في ضمان الأمن الغذائي العالمي، وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعم بقوة جهود الأمين العام للأمم المتحدة بالشراكة مع تركيا لجلب الحبوب الأوكرانية والروسية إلى الأسواق العالمية".

وشدد ممثل وزارة الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة تدعو إلى "تمديد وتوسيع المبادرة".

وتقضي هذه الصفقة التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو عام 2022، بنقل الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من 3 موانئ أوكرانية بما فيها أوديسا عبر البحر الأسود. وتعد صفقة الحبوب جزءا من الاتفاقية التي تقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية. وأشارت موسكو أكثر من مرة إلى أن الجزء الروسي من هذه الاتفاقية لا يتم تنفيذه، وذلك بالرغم من وعود الأمم المتحدة بإلغاء كل القيود المفروضة في هذا المجال.

وينتهي سريان مفعول صفقة الحبوب في 18 مارس الجاري.

المصدر: تاس