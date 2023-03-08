دبلوماسي تركي: أنقرة تسعى لتمديد "صفقة الحبوب" وفق المتطلبات الروسية

ذكر دبلوماسي تركي، أنه لا تزال المفاوضات بشأن تمديد "صفقة الحبوب" جارية، وتبذل أنقرة جهودا جادة لتمديد الصفقة مع مراعاة المتطلبات الروسية لتنفيذ ذلك.

وأشار الدبلوماسي التركي إلى أن: "المفاوضات بشأن تمديد صفقة الحبوب لم تنته بعد، ولا تزال جارية وتبذل تركيا جهودا جادة من أجل تمديد اتفاق مبادرة البحر الأسود، وتنفيذ مطالب جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا".

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن صفقة الحبوب لم تنجح، والغرب كان يخرب تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقيات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن 262 ألف طن من الأسمدة الروسية يعتزم الجانب الروسي التبرع بها للدول الفقيرة، لكن هذه الإمدادات توقفت في موانئ لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وهولندا.

وأكدت أن الدفعة الوحيدة المشحونة من الأسمدة هي توريد 20 ألف طن إلى مالاوي.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، بأنه يجب تمديد اتفاقيات صفقة الحبوب لفترة ما بعد 18 مارس.

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المصدر: تاس