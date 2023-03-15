لافروف يبحث مع نظيره التركي صفقة الحبوب خلال مكالمة هاتفية

أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بحثا خلالها صفقة الحبوب.

وأفادت وزارة الخارجية التركية، بأن مولود تشاووش أوغلو، ناقش مع نظيرة الروسي، سيرغي لافروف، صفقة الحبوب، خلال مكالمة هاتفية اليوم الـ 15 من مارس، وبحثا عددا من القضايا، وعلى رأسها العلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أمس الثلاثاء، تمديد العمل بصفقة الحبوب، وتأكيد طبيعتها كحزمة اتفاقات.

وشدد غروشكو، على أن موسكو ستسعى، لضمان الوفاء بجميع التزاماتها بموجب صفقة الحبوب، وإزالة جميع العقبات أمام توريد المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية.

وفي ذات السياق، أفادت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، بأن الدول الغربية تعمل على تخريب صفقة الحبوب، من خلال تنفيذ جزء واحد من بنود الاتفاقية، وهو الجزء المتعلق بصادرات المنتجات الغذائية الأوكرانية فقط.

وتنص بنود صفقة الحبوب التي تم توقيعها بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في الـ 22 من يوليو 2022، على نقل الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة الأوكرانية من 3 موانئ أوكرانية بما فيها أوديسا عبر البحر الأسود، وإلغاء العقوبات المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.

المصدر: نوفوستي + RT