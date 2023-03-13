بيسكوف عن زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو: الإعلان عن الزيارات الرسمية يتم بالتنسيق بين الدول المعنية

امتنع المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن التعليق على صحة الأنباء التي تفيد، بزيارة مرتقبة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى موسكو الأسبوع المقبل.

وأجاب بيسكوف، ردا سؤال حول الاستعدادات الروسية لاستقبال الرئيس الصيني في موسكو، قائلا: "في الوقت الراهن ليس لدي ما أقوله بهذا الصدد، ولكن البروتوكول العام المتعلق بالزيارات الخارجية الروسية، ينص على أن الإعلان عن الزيارات المتبادلة بين الدول المعنية، بشكل متزامن وباتفاق مسبق".

وأضاف بيسكوف، أن الكرملين سيعلن عن الزيارة عندما يتم تنسيقها، قائلا: "عندما يكون لدينا مخطط كهذا، سنبلغكم".

جاء ذلك عقب إعلان وكالة "رويترز" اليوم الاثنين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم زيارة موسكو الأسبوع المقبل، للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

المصدر: تاس