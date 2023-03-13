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"رويترز": الرئيس الصيني يزور موسكو الأسبوع المقبل

أخبار العالم

AP
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أفادت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم زيارة موسكو الأسبوع المقبل.

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وسائل إعلام: الرئيس الصيني قد يزور موسكو في الأشهر المقبلة
وسائل إعلام: الرئيس الصيني قد يزور موسكو في الأشهر المقبلة

وذكرت الوكالة، أن الرئيس الصيني سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان بوتين دعا شي لزيارة موسكو خلال محادثة عبر الفيديو أواخر العام الماضي، مشيرا إلى أن تلك الزيارة ستظهر للعالم متانة العلاقات الروسية الصينية وستصبح الحدث السياسي الرئيسي لهذا العام في العلاقات الثنائية.

المصدر: وكالات

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