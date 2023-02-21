وسائل إعلام: الرئيس الصيني قد يزور موسكو في الأشهر المقبلة

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو، قد تتم في أبريل أو أوائل مايو.

ووفقا للصحيفة، فإن التخطيط للزيارة المقترحة ما زال في مرحلة مبكرة، ولم يتم تحديد التواريخ بدقة بعد. من الممكن أن تتم الرحلة في أبريل أو مايو.

وبحسب مصادر الصحيفة، يعتزم الرئيس الصيني دعم محادثات السلام المتعددة الأطراف والإشارة إلى عدم جواز استخدام الأسلحة النووية.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قد يتم طرح موضوع زيارة شي جين بينغ المحتملة لروسيا، خلال اجتماعات مع ممثلي روسيا، ورئيس مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للشؤون الخارجية وانغ يي، الذي وصل موسكو يوم الثلاثاء.

وفي نهاية شهر يناير، أعلنت الخارجية الروسية، أن زيارة شي جين بينغ إلى موسكو هذا الربيع، ستكون حدثا رئيسيا في العلاقات بين البلدين

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن سيرغي لافروف سيستقبله في 22 فبراير، بالإضافة إلى ذلك، لم يستبعد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إمكانية إجراء فلاديمير بوتين محادثات مع وانغ يي.

وفي 18 فبراير، قال وانغ يي إن السلطات الصينية ستعد وثيقة حول موقف بكين من حل الأزمة الأوكرانية في ذكرى بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وشدد على أنه حتى في أصعب المواقف "من الضروري إعطاء فرصة للسلام"، وأشار وانغ يي إلى أن الوثيقة المذكورة ستستند إلى مقترحات إعادة السلام التي طرحها شي جين بينغ.

المصدر: نوفوستي + تاس