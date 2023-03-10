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قوات "أحمد" الروسية: قوات كييف تستعد لمحاولة فك الحصار عنها في أرتيوموفسك

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مساعد الرئيس الشيشاني، قائد وحدة القوات الخاصة "أحمد" الشيشانية، أبتي علاء الدينوف
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أكد قائد قوات "أحمد" الروسية أبتي علاء الدينوف، تحضير قوات كييف المحاصرة في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، لشن هجوم مضاد لفك حصار الجيش الروسي عنها، بموجب خطة وضعتها قيادة "الناتو".

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وقال علاء الدينوف في حديث لقناة "روسيا 1" إن قوات كييف تسعى لفك الحصار عنها في أرتيوموفسك بموجب خطة أعدها حلف "الناتو"، وحشدت قواتها ونحن نرصد ذلك".

وأضاف أنه "بغض النظر عن المحور الذي سيحدث فيه ذلك، ستكون المرحلة الأولى صعبة، لأنه سيتعذر التصدي لعدد كبير من القوات والوسائل تم حشدها بمكان واحد، ولكن على كل حال، فإن الغرض الذي حددوه لأنفسهم لن يتحقق".

المصدر: نوفوستي

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