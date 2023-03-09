مطالبات في مجلس الشيوخ الأمريكي بحظر استيراد اليورانيوم الروسي

طالب فريق من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، يمثل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحظر استيراد بلادهم اليورانيوم المخصّب من روسيا، المصدّر الأول عالميا لهذا الوقود الحيوي.

وقال أعضاء الكونغرس في بيانهم: "نطالب بحظر استيراد اليورانيوم من روسيا".

وأعلن مساعد وزير الطاقة الأمريكي للشؤون الدولية أندرو لايت، أن وزارة الطاقة تحاول إيجاد بدائل للإمدادات الروسية من اليورانيوم المخصب لمحطات الطاقة النووية الأمريكية.

وأكد موقع "أويل برايس" الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على التخلي عن اليورانيوم الروسي، فيما أشارت صحيفة "هيل" إلى أن المفاعلات الأمريكية ستتوقف دون اليورانيوم الروسي.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي