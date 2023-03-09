 
مباشر

مطالبات في مجلس الشيوخ الأمريكي بحظر استيراد اليورانيوم الروسي

أخبار العالم

مطالبات في مجلس الشيوخ الأمريكي بحظر استيراد اليورانيوم الروسي
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uwar

طالب فريق من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، يمثل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحظر استيراد بلادهم اليورانيوم المخصّب من روسيا، المصدّر الأول عالميا لهذا الوقود الحيوي.

وقال أعضاء الكونغرس في بيانهم: "نطالب بحظر استيراد اليورانيوم من روسيا".

وأعلن مساعد وزير الطاقة الأمريكي للشؤون الدولية أندرو لايت، أن وزارة الطاقة تحاول إيجاد بدائل للإمدادات الروسية من اليورانيوم المخصب لمحطات الطاقة النووية الأمريكية.

وأكد موقع "أويل برايس" الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على التخلي عن اليورانيوم الروسي، فيما أشارت صحيفة "هيل" إلى أن المفاعلات الأمريكية ستتوقف دون اليورانيوم الروسي.

إقرأ المزيد
بسبب غاز روسيا.. الطاقة الأمريكية تحذر من تهديد يضرب اقتصاد الاتحاد الأوروبي
بسبب غاز روسيا.. الطاقة الأمريكية تحذر من تهديد يضرب اقتصاد الاتحاد الأوروبي

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تبحث عن البديل لتوريدات اليورانيوم من روسيا
الولايات المتحدة تبحث عن البديل لتوريدات اليورانيوم من روسيا

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف مع بن فرحان: نشكر السعودية على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى