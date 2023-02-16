الولايات المتحدة تبحث عن البديل لتوريدات اليورانيوم من روسيا

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها تبحث عن مصدر بديل لتوريدات اليورانيوم المخصب للمحطات النووية، من أجل استبدال التوريدات من روسيا.

وقال مساعد وزير الطاقة الأمريكي أندرو لايت، في كلمة أمام الكونغرس، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تعتمد في الوقت الحالي على توريدات اليورانيوم المخصب من روسيا، حيث تبلغ حصتها 20% من اليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية التجارية".

وأضاف أن "هذا غير مستقر من الناحية الاستراتيجية. وبموجب التزاماتنا في إطار مجموعة السبعة، تتعامل وزارة الطاقة الأمريكية مع الهيئات والإدارات الأخرى، لإيجاد البديل. ونحن نرحب بدعم الكونغرس لتلك الجهود".

وأشار مساعد الوزير إلى أنه من "الأهمية بمكان" بالنسبة لأمن الطاقة للولايات المتحدة والاقتصاد الأمريكي تقليص دور روسيا والصين في سلاسل توريدات موارد الطاقة.

وأكد أنه "من الضروري تقليص الاعتماد على اليورانيوم الروسي والصيني"، مضيفا أنه "يجب الكف عن إرسال الدولارات إلى "روس آتوم".

ورد على سؤال حول إمكانية حظر توريد اليورانيوم من روسيا، قال لايت إن "أي حظر على توريد اليورانيوم يجب أن ترافقه الاستثمارات في سلسلة التوريدات الخاصة بنا".

المصدر: تاس