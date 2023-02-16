بسبب غاز روسيا.. الطاقة الأمريكية تحذر من تهديد يضرب اقتصاد الاتحاد الأوروبي

توقع مساعد وزير الطاقة الأمريكي للشؤون الدولية أندرو لايت، أن تقليص إمدادات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي يشكل تهديدا لاقتصاداتها، وأنه سيزداد في فترة الشتاء المقبل.

وجاء في بيان مكتوب صادر عن لايت، نُشر اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "نتوقع أنه بدون تجديد مرافق تخزين الغاز في أوروبا بالغاز الطبيعي الروسي، قد تكون فترات تجديد الربيع والصيف أكثر صعوبة مما كانت عليه في السنوات السابقة، وهذا بدوره يشكل تهديدا للاقتصاد الأوروبي في الشتاء المقبل."

وأضاف مساعد وزير الطاقة "ليس علينا أن ننخدع. من شبه المؤكد أن الشتاء القادم سيكون أصعب مع عودة الصين إلى مستويات الاستهلاك الذي كان قبل (جائحة) فيروس كورونا، وبالتالي لن يكون هناك غاز روسي لصالح منشآت التخزين الأوروبية."

وبيّن المسؤول الأمريكي أن وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم شاركت يوم الأربعاء في اجتماع في الجانب الأوروبي مع ممثلين عن أكثر من 40 دولة. وتم خلاله مناقشة "أزمة الغاز الحالية"، فضلا عن "فرص مساعدة أوروبا على تجاوز شتاء 2023-24".

وأوضح لايت، أن المشاورات ستستمر، بما في ذلك اجتماعات رؤساء إدارات الطاقة في دول مجموعة السبع (G7) في عام 2023.

المصدر: تاس