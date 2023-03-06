اختبار سلاح قوي في بحر العرب (صور)

أجرت البحرية الهندية اختبارا ناجحا، لإطلاق صاروخ Brahmos الفرط صوتي، في بحر العرب.

وأوضحت وكالة PTI الهندية، نقلا عن مسؤول عسكري رفيع المستوى، أن البحرية الهندية نفذت ضربة دقيقة وناجحة في بحر العرب، باستخدام صاروخ Brahmos، الطراز البحري".

وأضاف المسؤول، أن الاختبار جرى تحت إشراف خبراء منظمة البحث والتطوير الدفاعية DRDO، التابعة لوزارة الدفاع الهندية، ما يعزز اعتماد الهند على قدراتها في مسألة الدفاع.

طورت صواريخ BrahMos في إطار المشروع الروسي الهندي المشترك BrahMos Aerospace، وجعلت كنسخة معدلة عن صواريخ "أونيكس" البحرية الروسية، وجرى اختبار أول نسخة من هذه الصواريخ عام 2001، وأطلقت منها إصدارات مختلفة تصل سرعة بعضها إلى 3430 كلم/س، وتستخدم هذه الصواريخ حاليا في القوات الجوية والبرية والبحرية في الهند.

وعام 2021 بدأ سلاح الجو الهندي باختبار نسخة معدلة من هذه الصواريخ يمكن استعمالها مع مقاتلات سوخوي الحربية، ولها القدرة على إصابة أهداف على بعد 300 كلم.

المصدر: نوفوستي