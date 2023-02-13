روسيا والهند تطلقان جيلا جديدا من صواريخ Brahmos المجنّحة

أعلنت شركة BrahMos Aerospace الروسية الهندية عن موعد البدء بإنتاج جيل جديد من صواريخها المجنّحة.

وحول الموضوع قال الرئيس التنفيذي للشركة، أتول راني: "وفقا لتوقعاتنا المتفائلة فإن إنتاج الجيل الجديد من صواريخ Brahmos NG المعدّلة سيبدا في الفترة ما بين أواخر 2025 ومنتصف 2026".

وأضاف "لقد انتهينا للتو من وضع مسودة مشروع صواريخ Brahmos NG، عملنا على مسودة هذا المشروع في روسيا، ووضعنا خطة العمل المطلوبة، وسنبدأ بتجهيز العينات الأولية لهذه الصواريخ وتحضيرها للاختبارات الهوائية، أتوقع أن تجرى اختبارات الإطلاق الأولى لهذه النماذج في فبراير أو مارس 2024، أما الإنتاج الصناعي لهذه الصواريخ فسيبدأ على الأغلب ما بين عامي 2025 و2026".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن صاروخ Brahmos NG الجديد سيكون بوزن 1330 كلغ، وسيبلغ مداه المجدي 300 كلم، وسيمكن إطلاقه من مقاتلات سلاح الجوي الهندي بما فيها طائرات Su-30MKI الروسية الصنع.

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طوّرت صواريخ BrahMos في إطار المشروع الروسي-الهندي المشترك BrahMos Aerospace، وجعلت كنسخة معدلة عن صواريخ "أونيكس" البحرية الروسية، وجرى اختبار أول نسخة من هذه الصواريخ عام 2001، وأطلقت منها إصدارات مختلفة تصل سرعة بعضها إلى 3430 كلم/سا، وتستخدم هذه الصواريخ حاليا في القوات الجوية والبرية والبحرية في الهند.

وعام 2021 بدأ سلاح الجو الهندي باختبار نسخة معدلة من هذه الصواريخ يمكن استعمالها مع مقاتلات سوخوي الحربية، ولها القدرة على إصابة أهداف على بعد 300 كلم.

المصدر: سلاح روسيا