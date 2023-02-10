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دلهي: التعاون العسكري مع روسيا بلغ أوجه والغرب لن ينجح في وقفه

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دلهي: التعاون العسكري مع روسيا بلغ أوجه والغرب لن ينجح في وقفه
Globallookpress
وفد الدوما في زيارة إلى مقر الشركة الروسية - الهندية BrahMos Aerospace
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كشف كبير مستشاري مؤسسة BrahMos الروسية الهندية، إن إن كومار، أن بلاده تتعرض لضغوط غربية غير مسبوقة لمنعها من التعاون التقني العسكري مع روسيا، مؤكدا أن هذه الضغوط ستفشل.

وقال: "يمكن اعتبار الصاروخ فرط الصوتي BrahMos أنجح مثال على التعاون الروسي الهندي في مجال الدفاع، حيث بلغ هذا التعاون مستوى لم تحققه دلهي مع أي دولة أخرى في العالم".

وأضاف: "يحاول الغرب الضغط على الهند لاستبدال علاقاتها الدفاعية مع روسيا، لكن هذه المحاولات تبوء بالفشل، وبوسعي التأكيد أنها لن تتكلل بالنجاح أبدا في ظل القيادة الهندية الحالية".

وأضاف أن "صاروخ BrahMos غيّر قواعد اللعبة في المنطقة، نظرا لقدرته الفائقة على المناورة، واجتياز رادار العدو المفترض مهما بلغت قوته".

المصدر: Lenta.ru

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