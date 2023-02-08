المقاتلات تحط لأول مرة على متن حاملة الطائرات الهندية الجديدة

أعلن موقع Naval News أن المقاتلات الحربية نجحت مؤخرا بالهبوط على متن حاملة الطائرات "فيكرانت" التي صنعت في الهند لصالح الجيش.

وأشار الموقع نقلا عن الخدمة الصحافية للبحرية الهندية إلى "أن الطائرات المقاتلة تمكنت لأول مرة من الهبوط والإقلاع من على متن سفينة فيكرانت الحاملة للطائرات، والحديث يدور هنا عن مقاتلات Tejas المعدّلة عن مقاتلات MiG-29K الروسية المخصصة لسلاح البحرية".

ومن جهته قال رئيس هيئة أركان البحرية في الجيش الهندي"إن الهبوط والإقلاع الناجح لطائرة مقاتلة على متن أول حاملة طائرات مصنوعة في الهند هو خطوة مهمة، ويمثل الهبوط الأول للطائرة MiG-29K أيضا تكامل هذه الطائرة مع أنظمة حاملة الطائرات الجديدة، تهانينا لكل من جعل هذا ممكنا".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن طيارين تابعين لسلاح البحرية الهندي تمكنوا في 6 فبراير الجاري من الهبوط بنجاح على سطح سفينة "فيكرانت" على متن مقاتلتين من نوع Tejas وMiG-29K.

إقرأ المزيد

بدأت الهند بتطوير "فيكرانت"عام 2006 في حوض Cochin Shipyard Limited لبناء السفن، وأنزلتها للمياه أول مرة عام 2013، وكان من المفترض أن تسلم للجيش عام 2015 ، لكن العملية تأجلت عدة مرات لأسباب تقنية ومادية.

يبلغ طول حاملة الطائرات هذه 262 مترا، وعرضها 62 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 39000 طن، ويمكنها الإبحار بسرعة 28 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 1645 شخصا، وحمل ما بين 36 و40 مقاتلة حربية، منها مقاتلات MiG-29K الروسية، فضلا عن المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا