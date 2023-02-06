روسيا تجهّز فرقاطاتها الحديثة بمنظومات جديدة للدفاع الجوي

ذكرت مصادرمطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الفرقاطات الروسية الحديثة التي سنتنج في إطار المشروع "22350М"، ستحصل على منظومات دفاع جوي جديدة بعيدة المدى.

وقال مصدر لوكالة "تاس" الروسية "الفرقاطات العسكريةالمعدّلة الجديدة التي ستنتجها روسيا في إطار المشروع 22350М ستحصل على منظومات Poliment-Redut المعدّلة للدفاع الجوي، والتي بإمكانها إطلاق صواريخ قادرة على التعامل مع أهدافها على مسافة تصل إلى 400 كلم".

وأضاف "منظومات Poliment-Redut الحالية المخصصة للسفن الحربية قادرة على إطلاق صواريخ يصل مداها إلى 150 كلم، أما المنظومات المعدّلة منها والتي ستثبّت على الفرقاطات الروسية الجديدة فستكون قادرة على إطلاق صواريخ بعيدة المدى، الأمر الذي سياعد السفن على التعامل مع طائرات الإنذار المبكر والصواريخ الموجهة المعادية".

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت إلى أن روسيا ستبدأ بإنتاج أول فرقاطة معدّلة في إطار المشروع "22350М" عام 2023، وتخطط وزارة الدفاع الروسية للحصول على 12 سفينة جديدة من هذه السفن.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفن الجديدة ستتمتع بمقدار إزاحة للمياه يعادل 8000 طن، كما ستتسلح بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية، وصواريخ "كاليبر" الروسية البعيدة المدى، ومنظومات مضادة للطوربيدات والألغام البحرية، ورشاشات وصواريخ مضادة للأهداف الجوية والبحرية والبرية.

المصدر: سلاح روسيا